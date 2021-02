MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Analyst Markus Mayer zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie positive Rückschlüsse aus dem Zahlenwerk und dem Ausblick des norwegischen Konkurrenten Elkem. Für den Kursrückschlag am Vortag sieht der Experte keine Gründe, die diesen rechtfertigten./tih/la