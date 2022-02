ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Aus Bewertungsgründen und wegen wahrscheinlicher Veränderungen in den Unternehmensportfolios bevorzuge er die Titel von Evonik, Lanxess und Wacker Chemie gegenüber denen von BASF, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/mis