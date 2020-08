FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 64 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Konzern dürfte in der Corona-Krise den Tiefpunkt im zweiten Quartal erreicht haben, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet ab dem dritten Quartal niedrigere Belastungen durch die Pandemie und einen Anstieg der Polysilicium-Preise. Spengler hob seine Schätzungen ab 2021./tav/tih