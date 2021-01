FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Wacker Chemie von 122 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir prognostizieren eine günstige Wettbewerbssituation in allen Segmenten, die zu Preiserhöhungen führen kann", schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. "Die erwarteten Mittelzuflüsse aus der Siltronic-Übernahme erhöhen den Spielraum für Akquisitionen und für eine Sonderdividende ab 2023."/ag/ajx