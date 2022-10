ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Zwar habe der Chemiekonzern das untere Ende der für 2022 avisierten Spanne des operativen Gewinns angehoben, die überraschend schwache Entwicklung im dritten Quartal stelle das aber in den Schatten, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/jha/