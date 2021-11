LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 175 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Konzern könne höhere Kosten durch Preisanhebungen überkompensieren und sollte daher weiter von einer starken Ergebnisdynamik profitieren, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine operative Jahresergebnisprognose (Ebitda) an und liegt damit nach eigener Aussage über dem oberen Ende der Unternehmenszielspanne./gl/edh