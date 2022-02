ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zur Rose auf "Sell" mit einem Kursziel von 169 Franken belassen. Die für die Online-Apotheke wichtige Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland sei noch in einem frühen Stadium, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/mis