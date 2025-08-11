DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,68 +1,7%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.400 +0,1%Euro1,1617 ±0,0%Öl66,82 +0,2%Gold3.347 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
NORMA Group-Aktie: NORMA Group verdient mehr als erwartet NORMA Group-Aktie: NORMA Group verdient mehr als erwartet
CANCOM-Aktie: CANCOM macht Verlust CANCOM-Aktie: CANCOM macht Verlust
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Ab 1. November

Gerresheimer-Aktie: Gerresheimer bekommt neuen Vorstand

12.08.25 08:31 Uhr
Gerresheimer-Aktie: Gerresheimer ernennt Achim Schalk zum Vorstand | finanzen.net

Gerresheimer bekommt im November einen neuen Vorstand für die Geschäftsbereiche Moulded Glass, Tubular Glass und Syringe Systems.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
44,78 EUR -0,48 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Düsseldorfer MDAX-Konzern mitteilte, soll Achim Schalk das Geschäft ab 1. November leiten. Schalk folgt auf Lukas Burkhardt, der Gerresheimer laut Mitteilung auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Nach acht Jahren im Vorstand habe Burkhardt entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern.

Wer­bung

Schalk kommt vom US-Spezialmaterialien- und Vliesstoff-Produzenten Magnera Inc., wo er zuletzt das Geschäft in den Regionen EMEIA und APAC verantwortete.

Gerresheimer will mit Schalks Berufung die Verantwortlichkeiten im Vorstand für die Geschäftseinheiten neu zuordnen. Künftig werde CEO Dietmar Siemssen die Business Units Primary Packaging Plastics, Medical Systems und Advanced Technologies führen, teilte das Unternehmen mit.

DJG/uxd/sha

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Gerresheimer BuyUBS AG
11.07.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
04.06.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
03.06.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen