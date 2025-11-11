DAX24.079 +0,5%Est505.721 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.319 -0,9%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1593 +0,3%Öl64,93 +1,4%Gold4.106 -0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag im Minus

11.11.25 16:08 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 209,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
210,20 EUR -1,30 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 209,95 EUR. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 209,75 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 211,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 82.668 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (216,85 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2025. 3,29 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 129,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,79 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 232,60 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 29.10.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 17,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Airbus SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
