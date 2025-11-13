DAX24.079 -1,2%Est505.749 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.998 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,09 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Profil
So entwickelt sich Airbus SE

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

13.11.25 16:08 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 212,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
211,30 EUR -0,55 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 212,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 213,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 211,45 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118.965 Airbus SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 216,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Abschläge von 38,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,79 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 232,60 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17,83 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,69 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,56 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Bildquellen: Airbus

