Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE büßt am Nachmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 184,24 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 184,24 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 183,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 186,48 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 91.050 Aktien.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 1,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 32,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,77 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 197,56 EUR.

Am 30.07.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

