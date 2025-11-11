AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag freundlich

AIXTRON SE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 17,64 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 17,64 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 17,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,40 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 26.441 Aktien.

Am 06.11.2025 markierte das Papier bei 18,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,61 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 52,08 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,168 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,70 EUR aus.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 119,56 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,668 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

