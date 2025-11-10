AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 17,32 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 17,32 EUR zu. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 17,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 696.775 AIXTRON SE-Aktien.

Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 51,20 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,168 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,83 EUR.

Am 30.10.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,668 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

