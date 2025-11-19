DAX23.212 +0,1%Est505.525 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,7%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1577 ±-0,0%Öl64,29 -0,8%Gold4.083 +0,4%
Notierung im Blick

19.11.25 09:22 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 17,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
16,96 EUR -0,19 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 17,02 EUR ab. Bei 16,96 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 17,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 10.127 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 20,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,168 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 30.10.2025 vor. Das EPS lag bei 0,11 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119,56 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Am 04.03.2027 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,665 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aixtron: Nach kräftigem Rücksetzer jetzt wieder ein Kauf?

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

AIXTRON-Aktie auf Jahreshoch - Bofa befeuert KI-Hoffnungen

