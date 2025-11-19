AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Mittag freundlich
Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 17,12 EUR.
Das Papier von AIXTRON SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 17,12 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 17,53 EUR. Bei 17,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 355.438 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,14 EUR an. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 15,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 50,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,168 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,14 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 30.10.2025 vor. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 119,56 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 156,33 Mio. EUR umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,665 EUR im Jahr 2025 aus.
