AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Mittwochnachmittag zu

19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 17,44 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 17,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 17,53 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 460.975 Stück.

Bei einem Wert von 20,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,51 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 51,53 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,168 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 16,14 EUR angegeben.

Am 30.10.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 119,56 Mio. EUR, gegenüber 156,33 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,52 Prozent präsentiert.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,665 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

