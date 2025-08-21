AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag nahezu unbewegt

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 13,15 EUR bewegte sich die AIXTRON SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die AIXTRON SE-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 13,15 EUR. Bei 13,16 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 13,05 EUR. Bei 13,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 11.330 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 17,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 25,60 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,174 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,76 EUR angegeben.

AIXTRON SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,78 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,728 EUR je Aktie.

