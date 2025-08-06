DAX24.265 +1,4%ESt505.331 +1,3%Top 10 Crypto15,51 +0,7%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1678 +0,2%Öl67,24 +0,4%Gold3.379 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss Meditec brechen ein auf Tief seit 2017

07.08.25 10:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
41,70 EUR -6,46 EUR -13,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Schwer unter die Räder sind am Donnerstag die Aktien von Carl Zeiss Meditec geraten. Nach der Quartalsbilanz des Herstellers von Medizintechnik brachen sie um 13 Prozent auf 41,68 Euro ein und fielen auf den tiefsten Stand seit rund acht Jahren. Die Papiere waren weit abgeschlagen größter Verlierer im MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte gewann zuletzt 0,7 Prozent.

Wer­bung

Carl Zeiss Meditec bekam im dritten Geschäftsquartal Gegenwind von widrigen Währungseffekten und von den US-Handelszöllen. Der Umsatz stieg in den neun Monaten im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Eine Übernahme und Währungseffekte herausgerechnet, lag das Umsatzwachstum jedoch nur bei 1,1 Prozent. Für das Gesamtjahr bestätigte das Management seine Prognose. Bei einem moderaten Umsatzwachstum auch dank neuer Produkte soll das operative Ergebnis stabil bleiben bis leicht ansteigen.

Gerade diese Prognose nahm Analyst Graham Doyle von der Bank UBS zum Anlass für Kritik. Denn sie umfasse ein breites Spektrum möglicher Entwicklungen und sei folglich mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. In einem negativen Szenario könnten die aktuellen Konsensschätzungen für 2025 um 7 Prozent sinken. Erschwerend komme hinzu, dass die Umsatzdynamik nachzulassen scheine und sich gleichzeitig Kostendruck aufbaue./bek/la/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
09:16Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.07.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.07.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
03.07.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.05.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
14.05.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.07.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
27.06.2025Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
29.05.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09:16Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen