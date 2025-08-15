AKTIE IM FOKUS 2: Novo Nordisk erholt - Weitere US-Zulassung für Wegovy

(Neu: UBS-Analyst, Kurs aktualisiert)

KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Eine weitere US-Zulassung für den Gewichtssenker Wegovy von Novo Nordisk dürfte am Montag den Bodenbildungsversuch der Aktien des dänischen Pharmakonzerns vorantreiben. Der Kurs legte bis zum Mittag um gut fünf Prozent auf 343 dänische Kronen zu.

Wer­bung Wer­bung

Wie die Dänen in der Nacht auf Samstag mitteilten, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA Wegovy zur Behandlung einer moderaten bis fortgeschrittenen nicht-zirrhotische metabolisch-assoziierte Steatohepatitis (MASH) zugelassen. Das ist eine nicht-alkoholische Fettleberentzündung.

Branchenexperte Matthew Weston von der Schweizer Bank UBS wertet die Zulassung in einer ersten Reaktion positiv. Der Schritt sei zwar erwartet worden, komme aber früher als gedacht. Damit gebe es für den Pharmakonzern nun einen weiteren Wachstumstreiber. Er traut dem Medikament allein in der neuen Indikation einen Jahresspitzenumsatz in den USA von 500 Millionen US-Dollar zu.

Mit dem am Montag erwarteten Kursanstieg würden die Papiere von Novo Nordisk ihren jüngst gestarteten Bodenbildungsversuch fortsetzen. Der Hype rund um starke Geschäfte mit den GLP-1-Diabetes- und Abnehmmedikamenten Ozempic und Wegovy hatte die Aktien der Dänen lange Zeit angetrieben. Von Anfang 2021 bis circa Mitte 2024 hatte sich der Aktienkurs von Novo Nordisk bis auf mehr als 1.000 dänische Kronen in etwa verfünffacht. Das Unternehmen war damit zum wertvollsten im europäischen Index Stoxx Europe 50 aufgestiegen. Mittlerweile sind die Dänen nur noch knapp unter den Top 10.

Wer­bung Wer­bung

Der Grund: Konkurrenz etwa durch Nachahmer-Medikamente in den USA ließ die Stimmung der Investoren kippen. So hat Novo Nordisk einerseits mit dem Vormarsch des Konkurrenten Lilly (Eli Lilly) zu kämpfen, andererseits machen dem Konzern durch US-Apotheken in den USA hergestellte billigere Kopien zu schaffen.

Erst Ende Juli des laufenden Jahres mussten die Dänen wegen des weiterhin starken Wettbewerbs für Ozempic und Wegovy ihre Jahresziele erneut zurechtstutzen. Der Aktienkurs war daraufhin auf den tiefsten Stand seit 2022 eingebrochen./mis/ajx/stk