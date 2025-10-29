DAX24.277 ±-0,0%Est505.732 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.072 +0,1%Euro1,1643 -0,1%Öl64,67 +0,3%Gold4.021 +2,1%
AKTIE IM FOKUS: BASF deutlich höher - 200-Tage-Linie im Blick

29.10.25 10:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,04 EUR 0,60 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen der BASF sind am Mittwoch auf positives Echo gestoßen. Die Papiere des Chemiekonzerns legten im frühen Handel um 3,4 Prozent auf 44,46 Euro zu. Im weiter nur wenig veränderten Leitindex DAX waren sie damit unter den stärksten Werten.

Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild für die BASF-Titel mit dem aktuellen Kurszuwachs auf. In der längerfristigen Betrachtung bewegt sich der Kurs aber weiter seitwärts. Wichtig wäre daher der Sprung über die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 44,85 Euro verläuft. Im Bereich 42 Euro sind die Papiere unterstützt.

Der weltgrößte Chemiekonzern bekam zwar auch im dritten Quartal eine schwache Nachfrage zu spüren, der Gewinn fiel allerdings nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies sieht den Quartalsbericht mitsamt den Aktienrückkäufen denn auch als Kursstütze./ajx/tih/mis

Nachrichten zu BASF

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
11:41BASF NeutralUBS AG
11:06BASF HoldWarburg Research
09:31BASF HoldJefferies & Company Inc.
09:26BASF OutperformBernstein Research
09:21BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:26BASF OutperformBernstein Research
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:41BASF NeutralUBS AG
11:06BASF HoldWarburg Research
09:31BASF HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:21BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

