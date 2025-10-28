AKTIE IM FOKUS: Nordex auf Erholungsrally nach Schwächephase und Margenausblick
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -
Nordex-Aktie auf Erholungsrally nach Schwächephase und Margenausblick
Eine optimistischere Prognose für die diesjährige Gewinnmarge lässt am Dienstag die zuletzt abgerutschten Aktien von Nordex wieder hochspringen.
Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zogen die Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen um fast elf Prozent auf 24,47 Euro an, nachdem sie in den vergangenen zwei Wochen eine Schwächephase durchgemacht und ihr niedrigstes Niveau seit fast einem Monat erreicht hatten. Diese Schwäche können sie nun wieder ausgleichen, indem sie sich wieder ihrem Hoch seit 2021 nähern. Dieses war Mitte Oktober mit 24,56 Euro erreicht worden.
Nach einem dritten Quartal, in dem Nordex im Vorjahresvergleich fast doppelt so profitabel war, sieht das Unternehmen die diesjährige operative Marge (Ebitda) nun bei 7,5 bis 8,5 Prozent, nachdem die Spanne bislang bei 5,0 bis 7,0 Prozent gelegen hatte. Das Management rechnet im vierten Quartal mit zusätzlichen Gewinnen und starken Auftragseingängen.
Analysten wie Vivek Midha von der Citigroup sehen auf dieser Basis nicht nur viel Aufwärtspotenzial für den diesjährigen Analystenkonsens, sondern auch mit Blick auf das kommende Jahr. "Die Margensteigerung von Nordex zeugt von einer soliden Umsetzung und einer besseren Kostenkontrolle", sagte ein Börsianer./tih/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
