Heute im Fokus
AKTIE IM FOKUS: Oracle begeistert Anleger mit Ausblick - Rekordhoch winkt

10.09.25 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
270,95 EUR 64,60 EUR 31,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
233,25 EUR 2,15 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Zahlen und ein hervorragender Wachstumsausblick von Oracle haben die Anleger am Mittwoch begeistert. Die im S&P 500 notierte Aktie des US-Softwarekonzerns verteuerte sich am Mittwoch im vorbörslichen New Yorker Handel um 29 Prozent auf 311,50 US-Dollar, was im regulären Handel ein Rekordhoch bedeuten würde. Die alte Bestmarke stammt von Ende Juli und lag bei knapp 261 Dollar. 2025 betrug das Plus zuletzt bereits rund 45 Prozent.

Oracle profitiert vom zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) und überraschte mit einem stark wachsenden Cloud-Geschäft im ersten Geschäftsquartal (per Ende August). Der Rivale des deutschen Software-Riesen SAP (SAP SE) verbuchte einen Umsatzanstieg von 12 Prozent, in der Cloud-Sparte um 28 Prozent. Im Geschäft mit Infrastruktur für die Cloud (IaaS) schwollen die Erlöse gar um 55 Prozent an.

Begeistert reagierten die Anleger aber vor allem darauf, dass die Erlöse im Cloud-Bereich noch stärker steigen sollen. Im laufenden Jahr soll der Umsatz in diesem Bereich um 77 Prozent klettern, kündigte Konzernchefin Safra Catz an. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen - ein Maß für die noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Lieferungen und Leistungen - beliefen sich zum Ende des Geschäftsquartals auf 455 Milliarden Dollar, mehr als das Viereinhalbfache des Vorjahreswertes.

Der starke Anstieg dieser Kennziffer habe den übrigen Zahlen des Konzerns die Show gestohlen, konstatierte denn auch Jefferies-Analyst Brent Thill. Die Entwicklung stärke das Vertrauen in die Geschäftsdynamik, schrieb er. Die langfristigen Ziele erschienen konservativ und sollten beim anstehenden Analystentag nach oben revidiert werden, glaubt Thill.

Auch UBS-Analyst Karl Keirstead lobte den überraschend hohen Auftragsbestand. Er geht davon aus, dass die Konsensprognosen für 2028 und die Folgejahre nun deutlich steigen sollten. Dass das Wachstum des Softwarekonzerns im vergangenen Quartal und der Ausblick für die Cloud-Infrastruktur (OCI) im Geschäftsjahr 2027 etwas unter seinen Erwartungen lägen, falle deshalb nicht ins Gewicht./edh/tih/jha/

In eigener Sache

Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

mehr Analysen