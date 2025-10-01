Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Mittwochabend im Plus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Oracle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 286,77 USD zu.

Die Oracle-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 286,77 USD. Die Oracle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 289,81 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 279,00 USD. Bisher wurden via New York 1.663.361 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 345,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 20,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 140,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,85 USD je Oracle-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 301,00 USD.

Oracle veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 15.12.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,82 USD je Oracle-Aktie.

