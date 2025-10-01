DAX24.084 +0,9%Est505.577 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.653 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,51 -2,3%Gold3.873 +0,4%
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle fällt am Nachmittag

01.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 278,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
243,00 EUR 4,50 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 278,71 USD. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 277,92 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 279,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 481.839 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 24,03 Prozent wieder erreichen. Bei 119,01 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 134,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Oracle-Aktie wird bei 301,00 USD angegeben.

Am 09.09.2025 lud Oracle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 14,93 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 13,31 Mrd. USD umsetzen können.

Am 15.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
08:01Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

