DAX25.379 -0,1%Est506.026 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,7%Nas23.734 +0,3%Bitcoin79.234 +1,4%Euro1,1667 ±-0,0%Öl64,64 +0,5%Gold4.590 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex, UBS im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar
TSMC weitet US-Investitionen auf 165 Mrd. Dollar aus – Teil eines Deals zu Trump-Zöllen TSMC weitet US-Investitionen auf 165 Mrd. Dollar aus – Teil eines Deals zu Trump-Zöllen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

AKTIE IM FOKUS: Symrise beschleunigen Erholung - Terpenen-Verkauf und Rückkäufe

13.01.26 08:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
75,62 EUR 2,92 EUR 4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Symrise bahnt sich am Dienstag nach dem im Dezember erreichten Tief seit 2019 eine weitere Beschleunigung der jüngsten Erholung an.

Wer­bung

Im Handel auf der Plattform Tradegate zog der Kurs um 4,3 Prozent an im Vergleich zum Schlusskurs vom Vortag, nachdem der im DAX gelistete Duft- und Geschmacksstoffhersteller den geplanten Verkauf seines Terpenen-Geschäfts bekanntgab. Außerdem wurden ein Aktienrückkaufprogramm und Abschreibungen angekündigt. Letztere stehen auch mit der Beteiligung Swedencare in Zusammenhang.

Analyst Edward Hockin von der US-Bank JPMorgan lobte den Aktienrückkauf, in dem er eine sinnvolle Verwendung der verfügbaren Bilanzmittel sieht. Sein Kollege Ranulf Orr sieht darin angesichts der niedrigen Bewertung ein Indiz dafür, dass das Management die Interessen der Anleger im Blick hat.

Den Terpenen-Verkauf wertet er positiv, da einige Investoren bislang daran gezweifelt hätten, dass das Management dafür einen Käufer finden kann. Damit werde ein kapitalintensiver und zyklischer Geschäftsbereich aus dem Portfolio entfernt. Die Gespräche seien fortgeschritten, hatte Symrise am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt./tih/zb

Wer­bung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09:01Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
08:01Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026Symrise OverweightMorgan Stanley
16.12.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
15.12.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026Symrise OverweightMorgan Stanley
15.12.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.12.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
28.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:01Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen