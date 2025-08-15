DAX24.306 -0,2%ESt505.430 -0,4%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,90 -0,4%Gold3.350 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie
Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: Erneuerbare Energien gefragt - Klarheit zu US-Subventionen

18.08.25 10:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
22,28 EUR 0,66 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
28,74 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
96,92 EUR 1,56 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
24,16 EUR 2,04 EUR 9,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
17,95 EUR 2,54 EUR 16,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KOPENHAGEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie haben am Montag Erneuerbare-Energien-Aktien angetrieben. Die Regelungen sind laut Experten weniger schlimm befürchtet und schaffen nun Klarheit.

Wer­bung

An der Kopenhagener Börse zogen die Titel des Windturbinenherstellers Vestas (Vestas Wind Systems A-S) um rund 15 Prozent auf 132 dänische Kronen an. Damit durchbrachen sie den Abwärtstrend der vergangenen Wochen und erreichten den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Für die Anteile des Branchenkollegen Orsted ging es um 2,6 Prozent bergauf, nachdem sie am Donnerstag noch ein Rekordtief markiert hatten.

Im MDAX, der die Aktien der mittelgroßen deutschen Werte enthält, zählte Nordex mit plus 4,3 Prozent zu den größten Gewinnern. Beim Fotovoltaikkonzern SMA Solar aus dem Nebenwerte-Index SDAX konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 10 Prozent und den Spitzenplatz freuen. Dahinter verteuerten sich die Titel des Betreibers und Entwicklers von Wind- und Solarparks Energiekontor um 2,8 Prozent. Im Leitindex DAX lag der Energietechnikkonzern Siemens Energy mit immerhin plus 1,6 Prozent weit vorn./gl/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
19.05.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen