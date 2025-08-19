DAX24.347 -0,3%ESt505.480 -0,1%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.651 +0,8%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,16 +0,3%Gold3.326 +0,3%
Rating im Fokus

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Siemens-Aktie

20.08.25 12:07 Uhr
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Siemens-Aktie | finanzen.net

Das Siemens-Papier wurde von UBS AG-Analyst Supriya Subramanian genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
236,15 EUR -1,10 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben.

Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:50 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 235,90 EUR ab. Zuletzt wechselten via XETRA 116.355 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 gewann die Aktie 28,0 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

