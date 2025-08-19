Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Siemens-Aktie

Rating im Fokus

Das Siemens-Papier wurde von UBS AG-Analyst Supriya Subramanian genauer unter die Lupe genommen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben.

Um 11:50 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 235,90 EUR ab. Zuletzt wechselten via XETRA 116.355 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 gewann die Aktie 28,0 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT



