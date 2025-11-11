Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 289,72 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 289,72 USD nach. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 287,36 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 287,76 USD. Bisher wurden heute 1.002.477 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 291,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 0,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,53 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 106,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,556 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,20 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 29.10.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,87 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,55 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 88,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 10,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

