Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochabend billiger

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 245,50 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 245,50 USD. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 243,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 250,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.127.988 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 258,59 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (161,56 USD). Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 34,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,25 USD für die Amazon-Aktie.

Am 30.10.2025 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 1,95 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 180,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 158,88 Mrd. USD umsetzen können.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 9,62 USD in den Büchern stehen haben wird.

