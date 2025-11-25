Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Dienstagabend an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 230,35 USD nach oben.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 230,35 USD. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 230,52 USD. Bei 226,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.585.251 Amazon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (258,59 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,26 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 276,25 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.10.2025. Das EPS lag bei 1,95 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 180,17 Mrd. USD im Vergleich zu 158,88 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

