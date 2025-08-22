DAX24.175 -0,4%ESt505.405 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,75 -1,4%Gold3.371 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Top News
Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Lanxess auf 25 Euro - 'Hold'

26.08.25 10:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
25,12 EUR -0,38 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LANXESS von 30 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wie vom Markt erwartet, habe der Chemiekonzern mit dem Quartalsbericht die Jahresziele gekappt, schrieb Andres Castanos-Mollor in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Er hält den Schritt für "aggressiv genug" und geht davon aus, dass die Gewinnentwicklung im zweiten Halbjahr ihren Boden erreicht./rob/ag/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 05:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08:31LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:31LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
08.07.2025LANXESS HaltenDZ BANK
01.07.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.06.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen