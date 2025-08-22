ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Lanxess auf 25 Euro - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LANXESS von 30 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wie vom Markt erwartet, habe der Chemiekonzern mit dem Quartalsbericht die Jahresziele gekappt, schrieb Andres Castanos-Mollor in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Er hält den Schritt für "aggressiv genug" und geht davon aus, dass die Gewinnentwicklung im zweiten Halbjahr ihren Boden erreicht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 05:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
