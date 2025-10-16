LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Aufschlag

LANXESS im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 20,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Bei 20,34 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.615 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 67,31 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,33 EUR je LANXESS-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 14.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. LANXESS dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,561 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

