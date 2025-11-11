DAX23.982 +0,1%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.916 -0,8%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,76 -0,5%Gold4.132 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1050 Euro - 'Outperform'

11.11.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
641,50 EUR 2,00 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RATIONAL von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Folgen der US-Importzölle seien nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet, schrieb Philippe Lorrain am Montagabend in seiner Rückschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen profitiere von seiner Preissetzungsmacht./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

mehr Analysen