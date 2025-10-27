DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.603 +1,7%Bitcoin98.817 +0,4%Euro1,1647 +0,2%Öl65,68 ±-0,0%Gold3.991 -2,2%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 290 Euro

27.10.25 20:19 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP (SAP SE) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Resultate des Softwarekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die entscheidenden Aspekte seien jedoch der optimistischere Tenor des Managements in puncto Auftragsbestand und die wieder zunehmende Ausgabenbereitschaft der Firmenkunden./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
20:01SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
09:46SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
