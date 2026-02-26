DAX25.311 +0,1%Est506.155 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -0,9%Nas22.878 -1,2%Bitcoin56.031 -2,0%Euro1,1801 ±0,0%Öl72,21 +1,8%Gold5.181 ±-0,0%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 31 Euro - 'Overweight'

27.02.26 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
27,69 EUR 2,51 EUR 9,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -

JPMorgan hebt Ziel für AIXTRON auf 31 Euro - 'Overweight'

Wer­bung

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für von 25,20 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe nichts zu befürchten mit Blick auf die Zahlen des Chipausrüsters, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend nach dem Bericht. Auch nach der Rally könnten die Aktien weiterlaufen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

