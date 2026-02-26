ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 31 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) -
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für von 25,20 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe nichts zu befürchten mit Blick auf die Zahlen des Chipausrüsters, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend nach dem Bericht. Auch nach der Rally könnten die Aktien weiterlaufen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT
