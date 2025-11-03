DAX24.225 +1,1%Est505.701 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.502 -2,6%Euro1,1515 -0,2%Öl64,43 -1,0%Gold4.007 +0,1%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Buy'

03.11.25 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
KION GROUP AG
64,45 EUR 3,35 EUR 5,48%
Charts|News|Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragssignale für das vierte Quartal seien gut, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts zum dritten Quartal. Der Geschäftszyklus habe die Talsohle durchschritten./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
10:46KION GROUP BuyWarburg Research
08:01KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025KION GROUP BuyUBS AG
31.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025KION GROUP OutperformBernstein Research
