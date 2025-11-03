ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragssignale für das vierte Quartal seien gut, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts zum dritten Quartal. Der Geschäftszyklus habe die Talsohle durchschritten./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu KION GROUP AG
