ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragssignale für das vierte Quartal seien gut, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts zum dritten Quartal. Der Geschäftszyklus habe die Talsohle durchschritten./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

