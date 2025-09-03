DAX23.674 +0,3%ESt505.321 -0,1%Top 10 Crypto15,63 -0,8%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.192 -0,7%Euro1,1644 -0,2%Öl66,86 -0,8%Gold3.543 -0,5%
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
204,40 EUR 1,45 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Umsätze im AppStore seien im August um 11 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Mittwochabend. Eine Umfrage habe aber gezeigt, dass etwa 62 Prozent der Nutzer web-basierte Alternativen nutzen würden. Vogt sieht darin ein längerfristiges Risiko für Apple.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Apple-Aktie zeitweise 0,18 Prozent tiefer bei 238,04 US-Dollar.

/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

