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Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Freitagshandels nach

20.03.26 22:33 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Freitagshandels nach | finanzen.net

Der Dow Jones zeigte sich am fünften Tag der Woche schwächer.

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Dow Jones 30 Industrial
45.577,5 PKT -444,0 PKT -0,96%
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Schlussendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,96 Prozent auf 45.577,47 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,086 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,246 Prozent stärker bei 46.134,87 Punkten in den Freitagshandel, nach 46.021,43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45.369,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 46.068,31 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2,42 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49.625,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48.134,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der Dow Jones 41.953,32 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,80 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.369,39 Punkten erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 1,01 Prozent auf 49,98 USD), Visa (+ 0,64 Prozent auf 301,62 USD), Goldman Sachs (+ 0,50 Prozent auf 813,53 USD), Walt Disney (+ 0,31 Prozent auf 99,51 USD) und Salesforce (+ 0,20 Prozent auf 195,38 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil IBM (-3,43 Prozent auf 241,77 USD), Honeywell (-3,29 Prozent auf 221,50 USD), NVIDIA (-3,28 Prozent auf 172,70 USD), Boeing (-3,01 Prozent auf 195,12 USD) und Sherwin-Williams (-2,21 Prozent auf 303,53 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 70.799.960 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,750 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,07 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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