Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 206,62 USD.

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 206,62 USD. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 206,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,94 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.936.884 Stück gehandelt.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 18,10 Prozent sinken.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,52 USD an.

Am 01.05.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,53 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 90,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 95,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

