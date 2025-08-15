Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Apple

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 237,93 USD ab.

Die Apple-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 237,93 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 236,74 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 238,47 USD. Zuletzt wechselten 7.506.657 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 260,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,31 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,88 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 233,38 USD aus.

Apple gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,57 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

