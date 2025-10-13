DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.287 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.694 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1569 -0,4%Öl63,50 +2,3%Gold4.109 +2,3%
So bewegt sich Apple

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagabend freundlich

13.10.25 20:23 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagabend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 248,91 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
214,60 EUR 3,90 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 20:08 Uhr 1,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 249,69 USD. Bei 249,46 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 5.521.507 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 4,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Mit Abgaben von 32,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,87 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,63 Prozent auf 94,04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08:41Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
08.10.2025Apple NeutralUBS AG
07.10.2025Apple NeutralUBS AG
06.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Apple NeutralUBS AG
07.10.2025Apple NeutralUBS AG
02.10.2025Apple NeutralUBS AG
29.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:41Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

