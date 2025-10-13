Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagabend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 248,91 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 20:08 Uhr 1,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 249,69 USD. Bei 249,46 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 5.521.507 Apple-Aktien den Besitzer.
Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 4,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Mit Abgaben von 32,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,87 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,63 Prozent auf 94,04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,38 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
