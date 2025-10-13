Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag höher

Apple im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 246,96 USD.

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 246,96 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 249,46 USD. Bei 249,46 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2.137.534 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,32 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 31,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,87 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,63 Prozent auf 94,04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

