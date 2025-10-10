DAX24.605 ±-0,0%Est505.622 -0,1%MSCI World4.337 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.066 +0,2%Bitcoin105.349 +0,1%Euro1,1574 +0,1%Öl63,69 -2,4%Gold3.985 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei? Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Aktienkurs aktuell

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple steigt am Freitagnachmittag

10.10.25 16:09 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 255,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
220,45 EUR 0,60 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 255,25 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 256,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 255,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.525.602 Apple-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,70 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,03 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 246,17 USD.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,37 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Apple NeutralUBS AG
07.10.2025Apple NeutralUBS AG
06.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Apple NeutralUBS AG
07.10.2025Apple NeutralUBS AG
02.10.2025Apple NeutralUBS AG
29.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen