Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple steigt am Freitagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 255,25 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 255,25 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 256,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 255,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.525.602 Apple-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,70 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,03 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 246,17 USD.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,37 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein