Aktienentwicklung

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zieht am Abend an

16.09.25 20:24 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zieht am Abend an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 238,61 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 238,61 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 241,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 237,17 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.604.994 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,08 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 242,69 USD.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 85,78 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,37 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt

Apple-Aktie zwar robust: Analysten zeigen sich nach der Keynote aber deutlich ernüchtert

Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500

