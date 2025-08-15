Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Dienstagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 231,92 USD zu.
Das Papier von Apple konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 231,92 USD. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 232,14 USD. Mit einem Wert von 231,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.257.539 Apple-Aktien gehandelt.
Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 12,15 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 27,04 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 233,38 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,04 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,78 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
