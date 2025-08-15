Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 227,18 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 227,18 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 226,71 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,00 USD. Zuletzt wechselten 1.746.340 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 14,49 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,51 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 233,38 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 94,04 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,63 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

