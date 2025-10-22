Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochabend mit Verlusten

Blick auf Apple-Kurs

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 256,65 USD abwärts.

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 256,65 USD abwärts. Bei 255,43 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 262,74 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 6.571.694 Aktien.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 265,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,37 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 245,87 USD.

Apple veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 94,04 Mrd. USD gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

