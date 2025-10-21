DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.973 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.108 -5,7%
Notierung im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Abend fester

21.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Apple zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 263,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
226,60 EUR 0,95 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Apple konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 263,96 USD. Die Apple-Aktie legte bis auf 265,29 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 261,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.856.004 Apple-Aktien.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,29 USD an. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 0,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,89 Prozent.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 245,87 USD je Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 94,04 Mrd. USD gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com

