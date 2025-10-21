Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Abend fester
Die Aktie von Apple zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 263,96 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Apple konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 263,96 USD. Die Apple-Aktie legte bis auf 265,29 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 261,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.856.004 Apple-Aktien.
Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,29 USD an. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 0,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,89 Prozent.
Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 245,87 USD je Apple-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 94,04 Mrd. USD gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 29.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,38 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Apple-Aktie schießt auf Rekordhoch - Analysten positiv wegen iPhone-Absatz
Trading Idee: Apple - Korrektur wohl durch
Apple-Aktie im Plus: Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen