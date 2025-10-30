Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Donnerstagnachmittag ab

DAX24.123 ±0,0%Est505.691 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.683 -1,2%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,88 ±-0,0%Gold4.005 +1,5%
30.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 268,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
234,30 EUR 1,70 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 268,90 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 268,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 272,00 USD. Bisher wurden heute 4.058.739 Apple-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 274,13 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 1,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD. Abschläge von 37,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 247,30 USD an.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,57 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 94,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2025 7,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Apple OutperformBernstein Research
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Apple OutperformBernstein Research
27.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
22.10.2025Apple NeutralUBS AG
15.10.2025Apple NeutralUBS AG
08.10.2025Apple NeutralUBS AG
07.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

