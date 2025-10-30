Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 268,90 USD.

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 268,90 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 268,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 272,00 USD. Bisher wurden heute 4.058.739 Apple-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 274,13 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 1,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD. Abschläge von 37,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 247,30 USD an.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,57 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 94,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2025 7,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

US-Tech-Riesen steigern EU-Lobbyausgaben

iPhone Air floppt: Apple-Aktie trotz massiven Produktionkürzungen stabil - das nächste Debakel?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen