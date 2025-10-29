DAX24.117 -0,7%Est505.702 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.950 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1662 +0,1%Öl65,15 +1,1%Gold3.997 +1,4%
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag im Plus

29.10.25 16:08 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 269,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
230,70 EUR 0,25 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 269,51 USD. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 271,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,37 USD. Bisher wurden heute 3.388.540 Apple-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 271,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,70 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,21 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 247,30 USD.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 94,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Apple OutperformBernstein Research
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Apple OutperformBernstein Research
27.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
22.10.2025Apple NeutralUBS AG
15.10.2025Apple NeutralUBS AG
08.10.2025Apple NeutralUBS AG
07.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

